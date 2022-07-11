Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı belgelendi

Bir süredir adları aşk dedikodularına karışan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği sonunda belgelendi. Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, ilk kez yan yana görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Keyifli halleriyle dikkat çeken Hacıoğlu ve Gürbüz, basın mensuplarına "İyi akşamlar." demekle yetindi.