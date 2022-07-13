Aslıhan Güner’in tek sürprizi

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, yapımcılığını RJ Yapım Ramazan Caboğlu’nun yaptığı “TEK” filminde Tamer Levent’in oynadığı “Profesör Doktor Adem Tek” in vefat eden eşi “Doç. Dr. Canan Güler Tek” rolünde fotoğrafları ve sesiyle yer alan Aslıhan Güner, fotoğraf çekimi için Maşukiye’deki sette bir gün geçirdi. Setten ikilinin sürpriz kareleri paylaşıldı.





Hikayesini Gamze Birsöz Koç’un yazdığı, senaryosunu Kamuran Süner’in kaleme aldığı, uygulayıcı yapımcılığını Medyastil Film’in üstlendiği filmde Tamer Levent, kendisi gibi akademisyen olan eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan, şehirden uzağa yerleşen ve insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı çağrı merkezini kuran “Profesör Doktor Adem Tek” karakterine hayat veriyor.