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Aslı Tandoğan'dan Şok Eden Dudaktan Kalbe İtirafı
Aslı Tandoğan, yayınlandığı dönem fenomen olan başrolünde yer aldığı Dudaktan Kalbe dizisi için flaş itirafda bulundu. Ünlü oyuncu, dizi hakkında konuştu. İşte haberin detayları...
Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği BloombergHT kanalında yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı'nda, Aslı Şafak'ın konuğu sevilen oyuncu Aslı Tandoğan oldu.
Aslı Şafak, Aslı Tandoğan'ın başrolünde yer aldığı Dudaktan Kalbe dizisi için, "Londra'da yaşarken bir takıldım ben o diziye, ağlak Lamia, içimden hem kızıyorum hem ağlıyorum..." yorumunu yapınca, Aslı Tandoğan'dan yıllar sonra o dizi için itiraf geldi. Aslı Tandoğan ilk kez "Dudaktan Kalbe'yi çektikten sonra psikolojim bozuldu" dedi.
Aslı Tandoğan, tekrarları bile reyting listelerine giren Dudaktan Kalbe için, "Ben de ne ağladım. Onu çektikten sonra psikolojim bozuldu. Sete gidiyorum, bütün sahnelerde ağlıyorum. Ağlamam gerekiyor, ağlayamıyorum, yönetmen bana kızıyor. Hala seyrediyorlar. Artık 5. tekrarını seyredenler var. Aşırı fanları var, benim için çok güzel bir şey..." dedi.
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