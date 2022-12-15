Aslı Sümen Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğrafını Paylaştı 

Aslı Sümen, 2017 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuştu. Birinci olan Itır Esen'in attığı tweet'ler nedeniyle tacın ondan alınıp Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Aslı Sümen, Baht Oyunu dizisiyle oyunculuğu adım atmıştı. Bir süredir ekranda olmayan Sümen, yeni sevgilisiyle fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Bir dönem Estetik cerrahı Dr. Alper Eskalen ile birlikte olan Sümen, yeni sevgilisiyle Paris'e gitti. Chris Bann ile birlikte olan oyuncu, çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınlayarak, "Sen hiç planlamadığım en iyi şeysin" diye yazdı.

Bann da sosyal medya hesaplarında sevgilisi Sümen ile pozlarını sayfasına taşıdı. Uyumlu oldukları gözlenen ikilinin, benzer kombinleri giymeleri de dikkat çekti.

Şu dönem Paris'te bulunan ikilinin, kasım ayında Nişantaşı'nda fotoğraf paylaştığı görüldü. Sümen'in sevgilisi Bann'ın kaslı vücudu da dikkat çekti.