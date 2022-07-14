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Aslı Hünel’den Kırşehir’de Neşet Ertaş’a saygı
‘Bozkırın Tezenesi’ merhum Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’de konser veren Aslı Hünel, sahneye önünde büyük ustanın fotoğrafının yer aldığı tişört ile çıkınca ayakta alkışlandı.
Aslı Hünel, önceki gün Kırşehir Özbağ Halı, Kültür Sanat ve Çirleme Festivali’nde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık iki saat boyunca modacı Melisa Erol’un imzasını taşıyan bir kostümle sahnede kalan Hünel, konserinin bir bölümünü Kırşehirli Anadolu Efsanesi Neşet Ertaş’ın türkülerine ayırdı.
Aslı Hünel ¨Milli değerimiz Neşet Ertaş'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her eseriyle yüreğimize dokunan Ertaş’ın tüm hemşehrilerini sevgiyle kucaklıyorum¨ dedi.
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