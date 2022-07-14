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Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

Son olarak 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde rol alan Aslı Enver, popçu Murat Boz ile evliliğinden eşiğinden döndüğü bir dargın bir barışık ilişkisi bittikten sonra bir türlü aşkta aradığı mutluluğu bulamamıştı. Teknede çekilen pozlarıyla adından söz ettiren Enver, bir takipçisinden gelen 'Murat Boz' yorumu sonrası gündem oldu. İşte detaylar...

Magazin 14.07.2022, 10:01 14.07.2022, 10:18 arif hür
Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 

Geçtiğimiz aylarda ise Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkında sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Güzel oyuncu, iş insanını sosyal medya hesabından takipten çıkmıştı.

Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan silmişti. Çiftin karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar" şeklinde yorumlanmıştı.

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TATİL POZLARIYLA GÜNDEM OLDU

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Aslı Enver, tüm bunların ardından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Instagram'da 6.4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, teknede çekilen karelerini beyaz kalp emojisiyle peş peşe yayınladı. 

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GELEN YORUMLAR OLAY OLDU

38 yaşındaki Enver'in paylaşımına, takipçileri tarafından "Sen en parlak güneşsin", "Doğal güzellik Aslı Enver", "Şimdi Murat Boz düşünsün" ve "Murat Boz olsam çok üzülürdüm" gibi mesajlar yazdı.

Oyuncunun uzun bir süre bir dargın bir barışık şekilde aşk yaşadığı Murat Boz ile ilgili gelen yorum ise, sosyal medyada dikkat çekti.

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ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran De ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver, son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşadı.

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