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Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın Küslüğünün Nedeni Belli Oldu
Yıllar önce Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol alan Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın dostluğu bitti. İkilinin bir marka anlaşması yüzünden konuşmadığı iddia edildi. İşte detaylar...
2007 ile 2011 arasKavak Yelleri dizisinde yer alan Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın dostlukları tarih oldu. Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyen ikilinin, dargın oldukları yeniden alevlendi. Kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddialara göre ie en son 2020 yılında sosyal medyadan beraber paylaşım yapan Enver ile Karahan'ın arasını, 'kıskançlık, şöhret ve para' açtı.
İddialara göre Pelin Karahan, 2020 yılında bir markayla tam 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi. Ancak son dakika değişikliğiyle marka, aynı rakama Enver ile el sıkıştı.
Bunun üzerine de Pelin Karahan, eski rol arkadaşının kendisi için kulis yaptığını düşünerek Aslı Enver'ke bağını koparttı. İşin aslı ise marka, Enver'i Karahan'a göre daha popüler olduğu seçmişti. (TAKVİM)
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