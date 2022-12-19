Aslı Enver ile Berkin Gökbudak İlk Kez Görüntülendi

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'la Caddebostan'daydı.

Gazetecilerin iş insanına, "Aslı Hanım'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine araya giren oyuncu, "Haydi beni öv biraz" diyerek, espri yaptı. Gökbudak, "Aslı'yla gurur duyuyorum. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı" dedi.

Üç aylık hamile olan oyuncu, evlilikle ilgili sorulara, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni ama yolunda" diye konuştu. Muhabirlerin evlilik teklifiyle ilgili sorularına Enver, "Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi" diyerek, kahkaha attı.