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Aslı Enver ile Berkin Gökbudak Evlendi

İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, gönlünü bir başka iş adamı Berkin Gökbudak'a kaptırmıştı. Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Peki Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? İşte nikahtan ilk kareler ve tüm merak edilenler...

Magazin 12.11.2022, 17:04 12.11.2022, 17:22 arif hür
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak Evlendi

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.

Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

"TESADÜFEN TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"

Sürpriz nikahın ardından fotoğrafları ve duygularını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" dedi.

ASLI ENVER'İN EŞİ BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

İş insanı Berkin Gökbudak, 12 Kasım 2022'de oyuncu Aslı Enver ile evlendi.

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran De ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver, uzun süre iş insanı Önder Öztarhan ile birliktelik yaşadı.

Aslı Enver, 12 Kasım'da iş adamı Berkin Gökbudak ile evlendi.

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