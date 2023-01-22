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Aşklarını Yalanlayan Ünlü Çift Birlikte Görüntülendi
Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu ve iş insanı arkadaş grubuyla görüntülendi. İşte detaylar...
Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, birlikte görüntülendi. İkili çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlamasına rağmen yan yana görülmesi dikkat çekti. Oyuncu ve iş insanının, arkadaş grubuyla olduğu kareyi Gossip Pasta Instagram hesabı paylaştı.
Hande Erçel ile yaklaşık iki aydır sevgili oldukları, Hakan Sabancı'nın iyi giden ilişkisi sebebi ile yaşam şeklini de değiştirmeye başladığı iddia edilmişti. Sabancı'nın adı oyuncu Burcu Kıratlı'yla da anılmıştı.
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