Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettiler

38 yaşındaki Buray'ın, 42 yaşındaki meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı ileri sürüldü.

DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR

Yeni bir aşka yelken açtıkları ancak şimdilik özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları öğrenilen ikiliden ilk paylaşım geldi.

DÜĞÜNE KATILDILAR

Günlerdir haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile bir düğüne katıldı.

Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti.

BURAY KİMDİR?

Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Burayi daha sonra İngiltere‘de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Buray müzik kariyerine Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan, İzel gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalışmıştır.

2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC‘deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

Türkiye’ye yerleşen Buray, Avustralya‘da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer‘in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya‘da Melbourne‘daki stüdyosunda ilk albümü “1 Şişe Aşk”ı 2015 yılında çıkardı. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.

Buray kişisel olarak 2015 yılında çıkardığı “İstersen” şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında “Sen Sevda Mısın” şarkısını çıkaran Buray 2016 yılında “Kimsenin Suçu Yok” şarkısıyla müzik listelerinde başa oturmuştur. 2017 yılında “Sahiden” isimli albümüyle büyük yankı uyandırdı. 2018’de “Kehanet” albümüyle sevenlerine müzik şöleni sunan başarılı şarkıcı Son olarak çıkaran “Başka Hikayeler” albümüyle müzik listelerinde yerini alan Buray başarısına başarı katmaya devam etmektedir.

AYŞE ÖZYILMAZEL KİMDİR?

Ayşe Özyılmazel (d. 24 Ekim 1979, İstanbul), Türk köşe yazarı, pop şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı.

Ayşe Özyılmazel, 24 Ekim 1979'da Oya Germen ve sanatçı Neco'nun kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Zeynep Özyılmazel adında bir ablası, Leyla adında bir kızkardeşi ve Ali Nejat adında bir erkek kardeşi vardır.İstek Semiha Şakir Lisesi'nden 1997 yılında mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sinema Bölümü'nünden 2001 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl "Sana Bi'şey Olmasın" adında bir kitap çıkarmıştır. İstanbul Gelişim Orkestrası'nda bir süre görev aldıktan sonra Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır. 1 Temmuz 2011 Cuma günü reklamcı Ali Taran ile Bodrum'da Semiramis Pekkan'ın villasında evlenmiştir. Fakat evlilikleri 28 Nisan 2012 günü sona ermiştir.

21 Aralık 2009'da kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkarmıştır.[4] Bu albümde sanatçıya Yalın, Mert Ekren, Teoman, Tufan Taş, Nurkan Renda gibi isimler eşlik etmiş, albümün fotoğraflarını ise ablası Zeynep Özyılmazel çekmiştir. Sanatçının müzik kariyerindeki ilk video klip ise Hakan Yonat tarafından, sözleri kendisine, müziği ise aynı zamanda albümünün de prodüktörlüğünü yapan Mert Ekren'e ait olan "Enerji"'ye çekilmiştir. 2011 yılında 2.albümü "Sıfır Makyaj"ı çıkartmıştır. Aynı yıl Murat Boz'un Kalamam Arkadaş şarkısının sözlerini yazmıştır ve Mert Ekren ile birlikte bestelemiştir, şarkı hit olmuştur. 2 Temmuz 2012'den itibaren bir müddet Star TV'de Alişan ile Ayşe ile Alişan adlı programı sundu. Aynı yıl ilk teklisi "Su Gibi Gel"i çıkartmıştır. 2013 yılında ikinci kitabı "Kalpten Düşme / Sahi Ben Neye İnanmıştım?" raflardaki yerini aldı.

Şubat 2014'te "Nefis" teklisini çıkartmıştır. Aynı yıl babası Neco'nun 1982 Eurovision Şarkı Yarışması'nda seslendirdiği "Hani" şarkısını babası ile birlikte yeniden seslendirdi ve kliplendirdi, Gülşen Aybaba tarafından yönetilen, Ersay Üner tarafından düzenlenen klipte kendisine babası Neco ve kardeşi Leyla Özyılmazel eşlik etti. 2015 yılında Roket, 2020 yılında Geri Dönülmüyor teklilerini piyasaya sundu.