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Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettiler
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Büşra Cebe ile aşkını sosyal medya hesaplarından da ilan etti. Çiftin aşk pozu sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Büşra Cebe ile aşk pozunu Instagram'dan paylaştı.
Daha önce basın mensupları tarafından el ele görüntülenen çift, sosyal medyada birbirini takip etmiyordu.
Özyıldız, el ele görüntülenmelerinin ardından sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Özyıldız, sevgilisini öptüğü kareyi yayınladı.
Oyuncu, poza siyah kalp emojisi koydu.
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