Aşkları Tam Gaz Devam! Kıyafeti Olay Oldu

Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda yeni aşkı Patrick ile iddialı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuştu.

Taşpınar'ın yeni birlikteliği tam gaz devam ediyor.

Eda Taşpınar, önceki akşam sevgilisi Patrick ile Galataport'ta görüntülendi.

AYAKKABILARINI ÇIKARTTI

Ünlü ikoncan, mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve yalın ayak yürümeye başladı. Bu durum hakkında konuşan Taşpınar, "Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert! Ama alışığım, yazlıkta çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü’nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşmişlerdir. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye gelmiş ve Robert Koleji’nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almıştır.

Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul’a geri dönmüştür. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır. Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

Eda Taşpınar kendisinden yüksek moda zevki ve güzel fiziği ile söz ettirmektedir. Eda Taşpınar hem iş hayatı ile hem de özel hayatı ile kendisinden söz ettirmektedir.Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı’nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür.

Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur.

Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu “kadınları mutlu etmek” olarak belirlemiştir. Türkiye’de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir.

Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk’te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu Yok Böyle dans adlı dans programına da katılmıştır.