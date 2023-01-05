Aşkları devam ediyor

Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.





Sevgililer, geçtiğimiz dönemlerde birçok kez ayrılsa da tekrar barışarak aşklarının bitmediğini herkese yansıtmış oldu.

Soruları yanıtsız bırakan çift,"İyi günler arkadaşlar" demekle yetindiler.

Dilay Korkmaz'ın makyajsız hali dikkat çekti.