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Aşkları devam ediyor
Bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.
Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.
Sevgililer, geçtiğimiz dönemlerde birçok kez ayrılsa da tekrar barışarak aşklarının bitmediğini herkese yansıtmış oldu.
Soruları yanıtsız bırakan çift,"İyi günler arkadaşlar" demekle yetindiler.
Dilay Korkmaz'ın makyajsız hali dikkat çekti.
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