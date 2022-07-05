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Aşkları Belgelendi! Bodrum'da Görüntülendiler

Bir dönem Alper Potuk ve Erdem Özün ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün el ele objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

Magazin 05.07.2022, 10:17 05.07.2022, 17:28 arif hür
Aşkları Belgelendi! Bodrum'da Görüntülendiler

Oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor.

Bodrum'da tatil yapan Türkay ile İzzet Antebi, önceki gün Bodrum Gündoğan'daki bir mekana Metin Şen ile görüşmeye geldi.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Toplantıya sevgilisi ile birlikte el ele katılan Antebi, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Çift, böylelikle haklarında çıkan aşk dedikodularını doğrulamış oldu.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi aşkı belgelendi! - Magazin Haberleri

"LONDRA'YA TAŞINMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda basına yansıyan Londra'ya taşındığı yönündeki haberlere açıklık getirmişti.

Türkay, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil." diye konuşmuştu.

İzzet Antebi 12 yıllık eşi Didem Sarı’dan Ekim 2021’de boşanmıştı. 

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur. Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir.

1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir.

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır.

Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

İZZET ANTEBİ KİMDİR?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.

İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren Venge isimli restoranların da sahibidir. 

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