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Aşkını İlan Etti! İlk Paylaşımı Bakın Ne Oldu?

Uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, kural bozdu. Geçtiğimiz haftalarda, "İnternette Faruk’u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" diyen Ulusoy, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Magazin 02.07.2022, 09:10 02.07.2022, 09:31 arif hür
Aşkını İlan Etti! İlk Paylaşımı Bakın Ne Oldu?

Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SİZİN GÖREMEYECEĞİNİZ YERLERE GİDİYORUZ"

Uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Ulusoy, "Sevgiliniz ile sizi göremiyoruz" denmesi üzerine “O işi gereği başka alanda. Biz de pek görüntü vermek istemiyoruz. Geziyoruz ama sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyoruz.  İnternette Faruk’u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz” dedi.

"EVLİLİK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Evlilik ile ilgili sorulara politik bir cevap veren Ulusoy, “Öyle bir düşüncemiz yok. Zaten olursa ilk sizin haberiniz olur.” diyerek güldü.

KURAL BOZDU

Geçtiğimiz haftalarda, "İnternette Faruk’u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" diyen Ulusoy, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ulusoy'un siyah-beyaz aşk karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?
Özge Ulusoy (d. 28 Ekim 1982; Ankara), Türk manken, sunucu, sinema ve dizi oyuncusudur. Miss Turkey 2003'te ikinci olmuştur.

2001 yılında dünyanın en prestijli model ajanslarından Amerikan Elite Modellik Ajansı'nın düzenlediği bir güzellik organizasyonu olan Elite Model Look'a katıldı ve üçüncülük unvanını kazandı. Bu derecenin ardından Gaye Sökmen Ajans'a kayıt oldu. Aynı zamanda 2003 senesinin Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması) yarışmasında ikinci seçilen ve bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden model, Uğurkan Erez ile tanıştı ve profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım attı. 2007'de FOX TV'de yayınlanan Senin Uğruna dizisinde Rafet El Roman ile başrolde oynadı. Aynı yıl Uğurkan Erez Ajans'a geçti ve hâlen o ajansa bağlı olarak çalışmaktadır. Bu sırada modellik kariyerine önemli modacıların ve firmaların defileleriyle devam etti. Bunlar arasında ilk göze çarpan modacılardan Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Erol Albayrak, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Özgür Masur, Etcetura ve Gamze Saraçoğlu; firmalardan ise Beymen, Vakko, İpekyol, Roman, Mavi Jeans, Mudo, Harvey Nichols ve Mango bulunmaktadır.

Önce 2006 yılında ilk sezonda daha sonra 2008 yılında üçüncü sezonda, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar'da rol almaya başladı ve bir sezon boyunca "Yeliz Öğretmen" karakterini canlandıran Özge Ulusoy, 2010 yılında Ferruh Taşdemir ile bir gün süren olaylı evliliği ile adından söz ettirdi. Yine 2010 yılında Star TV'nin Ateşe Yürümek adlı dizisinde Yavuz Bingöl, Ahu Türkpençe ve Şerif Sezer'le birlikte rol aldı.

2011 yılında, kendisinin ilk sinema filmi olan Kutsal Damacana: Dracoola'da başrolde oynadı. Ona yine başrolde Ersin Korkut ve Şahin Irmak eşlik etti. Aynı zamanda rock grubu Badem'in Sen Ağlama, Kalpsiz, Geceyedir Küsmelerim ve Yorgunum kliplerinde rol aldı. İlker İnanoğlu ile yıllarca beraberliği uzun süre konuşulan manken Özge Ulusoy, ünlü Amerikan formatı Survivor'ın Türk versiyonu olan, Show TV'de yayınlanan ve prodüksiyonu Acun Medya tarafından yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı reality television game show programında Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir.Yarışmadan döndükten bir süre sonra popüler tv programı Bugün Ne Giysem? de yarışmacıların hazırlanıp jüri önüne gönderildiği Uğurlu Oda'yı yönetti.Daha sonra ise Uğurlu Oda'yı bırakıp jüri koltuğuna geçmiştir.

İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy'un ablası, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde doçent öğretim üyesidir, annesi Ankara'da belediye başkanlığı yapmıştır, babası ise emekli askerî hâkimdir.

ÖZGE ULUSOY ÖZEL HAYATI

Özge Ulusoy, 2022 yılı itibarıyla iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşamaktadır.

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