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Aşkına kavuştu

Adı uzun zamandır kimseyle anılmayan ünlü manken Simge Tertemiz kabuğundan çıktı.

Magazin 12.09.2022, 17:57 Emrah
Aşkına kavuştu

Güzel manken Simge Tertemiz gönlünü iş insanı Ünal Saral’a kaptırdı.

Önceki gün doğum gününde resmen aşkını ilan eden başarılı manken Simge Tertemiz, iş insanı Ünal Saral ile mutluluk pozları verdi.

#Simge Tertemiz #Magazin #Snobmagazin
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