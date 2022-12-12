Son Dakika
Aşkın sesi Ana Shine’dan dev albüm geldi
Ana Shine’ın en iyi şarkılarının yer aldığı Dijital Love albümü müzikseverlerle buluştu.
İlhamını hayattaki deneyimlerinden çekip çıkaran Ana Shine’ın en büyük destekçileri her zamanki gibi yine, dünyaca ünlü yapımcı Andy Yates ve söz yazarı Drew Thomas oldu.
Çocukluk çağlarından beri kurduğu hayalleri devasa bir kariyere dönüştüren Ana Shine’ın dev albümünde şu şarkılar yer alıyor: “Dijital Love, Stupid Cupid, Poker Game, Play With Me, Fantasy, Waiting List, Challenge Love, Hurricane, Let The Light Shine, Tattoo ve Don’t Fall In Love With Me”
Instagram hesabında albümünün duyurusunu yapan güzel şarkıcı, hayranlarından beklentisini şu sözlerle dile getirdi: “Umarım benim gibi siz de seversiniz!”
Ve dikkat! Ana Shine’ın ikinci albümü tüm dijital platformlarda. Kaçırmayın!
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