'Aşkın Saati 19:03' filmi sete çıktı

Yapımcılığını Sowa Yapım’ın üstlendiği, 'Aşkın Saati 19:03 filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Gümet’in oturuyor. Senaryosunu Özgür Özgülgün’ün kaleme aldığı film, önceki gün motor dedi.

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Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

﻿Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Türkiye’nin en büyük taraftar filmi ‘Aşkın Saati 19:03’ün çekimleri 4 haftada İstanbul’un da tamamlanacak.

﻿'Aşkın Saati 19:03 24 Şubat 2023’te beyazperde de seyircisiyle buluşacak.