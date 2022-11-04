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Aşka Geldiler! Özel Anlarını Paylaştı

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in birlikteliği tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 5 aydır güzel oyuncuyla aşk yaşayan Kaan Yıldırım, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. İşte ünlü çiftin çok özel fotoğrafları...

Magazin 04.11.2022, 15:05 04.11.2022, 15:30 arif hür
Aşka Geldiler! Özel Anlarını Paylaştı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu.

İkili, geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açıkkhava'da gerçekleşen Melike Şahin konserine el ele geldi ve aşklarını ilan etti.

Aşkları tam gaz devam eden çiftten Kaan Yıldırım, sevgilisinin 29'uncu yaşını romantik fotoğraflarla kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM"

Sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu karelerini paylaşan Yıldırım, "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim..." notunu düştü.

"HER DAKİKA ÇEKİLMEK İSTEMİYORUZ"

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kendilerine yöneltilen evlilik sorularına, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" yanıtını vererek şu an evlilik düşünmediklerini belirtmişlerdi.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 20 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve  tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.

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