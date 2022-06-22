Aşk Yaşadılar Mı? Çarpıcı Paul Walker İtirafı!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şarkıcı Ebru Keskin, Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve 2013 yılında yaşadığı araba kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker ile olan arkadaşlığı hakkında konuştu.

VİDEO - EBRU KESKİN'DEN PAUL WALKER İTİRAFI

"İLİŞKİ YAŞAMADIK"

Keskin, "Paul Walker aşk yaşadınız mı?" sorusuna "İlişki yaşamadık. Uzun süre çok yakın arkadaş kaldık. Amerika'da yaşadığım yıllarda 'Hızlı ve Öfkeli' filmin setinde çalıştım.

O sıra tanıştık ve arkadaş olduk. Bir çok sette de çalışmıştım Amerika'da. Ölümü beni çok sarstı. Uzun süre ölümünü kabullenemedim. Çok iyi bir insandı." şeklinde cevap verdi.

PAUL WALKER NEDEN ÖLDÜ?

Hızlı ve Öfkeli film serisi ile gönüllerde taht kuran dünyaca ünlü yıldız Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmiştir.

EBRU KESKİN KİMDİR?

Tam adı: Ebru Keskin

Doğum tarihi: 13 Haziran 1987

Doğum yeri: Almanya- Geislingen

Boyu: 1.71

Burcu: İkizler

Mesleği: Şarkıcı, Oyuncu

Aktif Yılları: 2006-Günümüz