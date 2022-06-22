Aşk Yaşadılar Mı? Çarpıcı Paul Walker İtirafı!
Şarkıcı Ebru Keskin, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı yeni imajıyla objektiflere takıldı. Geçici olarak pembe peruk taktığını ve saçlarını da pembeye boyatmaya hazırlandığını söyleyen şarkıcı, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker hakkında konuştu. Keskin, Paul Walker ile birliktelik yaşadı mı? İşte detaylar...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şarkıcı Ebru Keskin, Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve 2013 yılında yaşadığı araba kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker ile olan arkadaşlığı hakkında konuştu.
VİDEO - EBRU KESKİN'DEN PAUL WALKER İTİRAFI
"İLİŞKİ YAŞAMADIK"
Keskin, "Paul Walker aşk yaşadınız mı?" sorusuna "İlişki yaşamadık. Uzun süre çok yakın arkadaş kaldık. Amerika'da yaşadığım yıllarda 'Hızlı ve Öfkeli' filmin setinde çalıştım.
O sıra tanıştık ve arkadaş olduk. Bir çok sette de çalışmıştım Amerika'da. Ölümü beni çok sarstı. Uzun süre ölümünü kabullenemedim. Çok iyi bir insandı." şeklinde cevap verdi.
PAUL WALKER NEDEN ÖLDÜ?
Hızlı ve Öfkeli film serisi ile gönüllerde taht kuran dünyaca ünlü yıldız Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmiştir.
EBRU KESKİN KİMDİR?
Tam adı: Ebru Keskin
Doğum tarihi: 13 Haziran 1987
Doğum yeri: Almanya- Geislingen
Boyu: 1.71
Burcu: İkizler
Mesleği: Şarkıcı, Oyuncu
Aktif Yılları: 2006-Günümüz
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