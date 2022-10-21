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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Bakın birlikte ne yaptılar

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son dönemin en popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bir aydır birlikte olduğu konuşulan ikili, dün akşam bakın ne yaptı. İşte detaylar...

Magazin 21.10.2022, 19:38 21.10.2022, 19:47 Emrah
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Bakın birlikte ne yaptılar

Gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in gönlünü genç fotoğrafçı Ali Kalyoncu'ya kaptırdığını iddia etmişti. Üstündağ köşesinde bu iddiayı şöyle kaleme almıştı:

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel’in son dönemin en popüler ve aranılan fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştığını öğrendim. İkilinin, bir etkinliğe birlikte katıldığı yönünde duyumlar almıştım. Yaptığım araştırmalarda öğrendim ki, olay doğruymuş. Ama henüz adını “ilişki” koymak için erken olduğunu da söylüyorlar.

Aynı sektörün içinde bulunan Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu, bir ay önce tanışmış ve birbirlerinin enerjisinden etkilenmiş. Şimdilik birbirlerini tanımaya ve arkadaşlıklarını ilerletmeye karar vermişler. Belli ki havada aşk kokusu var; bakalım arkadaşlıkları bir ilişkiye evrilecek mi?

Adları aşk dekodularına karışan Çağla Şıkel ile Ali Kalyoncu'nun dün akşam Zorlu Center'da görüldüğü öğrenildi. İkilinin birlikte Zorlu'da sahnelenen 'Sidikli Kasabası' müzikalini izlediği ortaya çıktı. 

#Çağla Şıkel #Ali Kalyoncu #Magazin #Snobmagazin
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