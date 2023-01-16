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‘Aşk Şarkısı’ 100 Milyon Dinlendi!
Ayda ve Şanışer’in düet yaptıkları ‘Aşk şarkısı’ dijitalde 100 milyon dinlenmeyi aşarak rekora doğru ilerlemeye devam ediyor.
Youtube, spotify, apple music gibi platformlarda toplamda 100 milyon dinlenme sayısını geçmesi iki sanatçıyı da oldukça mutlu ederken, Şanışer’den Ayda’ya şarkı sürprizi geldi. 100 milyonu geçme şerefine Ayda’ya bir şarkı hediye eden Şanışer, ayrıca Ayda ile yeni bir düet için de için söz aldı.
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|19
|15
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|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
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|39
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|38
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|20
|31
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|18
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|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
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|19
|15
|19. Everton
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|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
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|28
|5. Villarreal
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