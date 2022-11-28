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Aşk Paylaşımı Geldi! Bakın Ne Dedi...

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'in adı son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karışmıştı. Evirgen'den aşk paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Magazin 28.11.2022, 10:12 28.11.2022, 10:23 arif hür
Aşk Paylaşımı Geldi! Bakın Ne Dedi...

Bir süredir aşk yaşadıkları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen'in aynı konserden paylaşım yapması aşk iddialarını gündeme getirmişti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Tüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi.

"ÇOK ESKİ BİR HİKAYE"

Umut Evirgen, güzel oyuncuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umrunda" notunu  dültü.

Evirgen'in oyuncuya hayran hayran bakması dikkatlerden kaçmadı.

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UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı. 

Son olarak Kimya adlı sinema filmi yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Umut Evirgen, filminin başrolünde eski sevgilisi Melisa Şenolsun’a yer verdi.

Umut Evirgen, son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadı.

Ünlü işletmeci özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1989 yılında dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. 33 yaşındadır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH NERELİ?

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır.

Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi.

Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı.

Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi. 

Abdullah, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı 'İnci' karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

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