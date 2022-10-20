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Aşk ortaya çıktı 

8 yıl evli kaldığı eşinden boşandıktan iki ay sonra görüntülendiği piyanist İklim Tankan'la aşk yaşadığı haberlerini 'Arkadaşız' diyerek inkar eden Fırat Tanış, bu kez Nişantaşı'nda yakayı ele verdi. 

Magazin 20.10.2022, 21:47 20.10.2022, 21:54 Emrah
Aşk ortaya çıktı 

Snob Magazin'in özel haerine göre; Oyuncu Fırat Tanış daha önce 'arkadaşım' dediği İklim Tankan'la bu kez romantik anlar yaşarken ikilinin aşkları ilk kez bu şekilde objektiflere yansımış oldu. 

Tanış geçtiğimiz nisan ayında 8 yıl evli kaldığı eşi Kübra Tanış'tan fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle tek celsede boşanmıştı. Evliliğine son verdikten iki ay sonra ünlü oyuncu daha önce bir projede birlikte çalıştığı piyanist İklim Tankan'la görüntülenmiş ve aşk haberlerini 'arkadaşız' diyerek reddetmişti. 

Tanış 'arkadaşım' dediği piyanist Tankan'la bu kez Nişantaşı'nda romantik anlar yaşarken görüntülendi. 

Bir Uzakdoğu restoranında yemek yiyen çift, mekandan sarmaş dolaş çıkıp yakınlardaki bir kozmetik mağazasında girdi. İçeride alışveriş yaptıktan sonra dışarıya çıkan ikiliden aşka gelen piyanist Tankan'ın bu sırada oyuncuyu boynundan öptüğü anlar da objektiflere aşkın belgesi olarak yansıdı. 

Görüntülendiklerini fark edince bu kez başka bir mağazaya giren ikili, soruları ise yanıtsız bıraktı. 

#fırat tanış #Magazin #Snobmagazin #İklim Tankan
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