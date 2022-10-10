Aşk İtirafıyla Şaşırttı!

Özel hayatı ve rol aldığı projelerle gündemden düşmeyen Serenay Aktaş, aşk hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"AŞKA ÖZLEM DUYUYORUM"

Aktaş, "Aşka uzun süredir özlem duyduğumdan şu ara fazlasıyla hayalperestim" diye konuştu.

"GERİYE SEVGİ VE SAYGI KALIYOR"

Sözlerini sürdüren Aktaş, "Aşkı herkes kendince yaşıyor ve tanımlıyor. Ben bu soruyu yanıtlamaktan kaçınıyorum artık. Araştırmalara göre; biyolojik olarak iki yıl, sekiz ay, 25 gün sürüyordu sanırım.

Geriye sevgi ve saygı kalıyor ve onunla devam ediyor ilişkiler. Uzun süredir de aşık olamıyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.

Serenay Aktaş, geçtiğimiz yıllarda Kenan Acar, Rob Mark ve Charly Poirier gibi isimlerle birliktelik yaşamıştı.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

İstanbul doğumlu Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 yılında dünyaya geldi.

Türk futbolcu Aktaş, 2014 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katıldı.

Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan yetenekli futbolcu Serenay Aktaş, şimdi ise kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir.

SERENAY AKTAŞ'IN ROL ALDIĞI PROJELER

2019 Kim Daha Mutlu ( Sinema Filmi)

2017 Meryem Burcu Aktar Tekiner Televizyon

2016 İlişki Durumu : Evli Ceyda Televizyon

2016 - Yıldızlar da Kayar : Das Borak (Zümray)(Sinema Filmi)

2016 - Gülümse Yeter (konuk oyuncu) (Tv dizisi)

2016 - Makas (TV Filmi)

2015 - Survivor Türkiye 2015 - All Star (Yarışmacı - Ünlüler) Tv Programı

2015 - Acil Aşk Aranıyor (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 - Çılgın Dersane 4 - Ada (Merve) (Sinema Filmi)

2014 - Figüran (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (dizi)

2014 - Çılgın Dersane 3 (Sinema Filmi)

2013 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Ece Hanım Konağı)(Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (3. Ve 4. Sezon) (dizi

2011 - Arka Sıradakiler (dizi)