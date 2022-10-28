Aşk İtirafıyla Dikkat Çekti!

Son dönemin gözde oyuncularından olan Onur Seyit Yaran, sosyal medyada sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Onur Seyit Yaran, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

"ÇİFTLER BİRBİRİNE DESTEK OLMALI"

Yakışıklı oyuncu, "Aşk benim için güven duygusuna dayalı ve çiftlerin karşılıklı birbirine destek olduğu bir his bütünü. Çünkü hayatı beraber yaşıyorsunuz. Çiftlerin birbirine destek olarak ilerlediği ilişkiler çok daha sağlam geliyor bana" ifadelerini kullandı.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur. Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi oldu. 'Vuslat' ve 'Kalk Gidelim' ve 'Kardeşlerim' gibi dizilerde rol aldı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Setlere 2012 yılında adım atanSu Burcu Yazgı Coşkun, uzun bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hayran kitlesini genişletti.