Aşk İddiasına Cevap!

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını, "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanladı.

Takvim'in haberine göre Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Emirgan'da bir mekanda eğlenip, partiye yalıda devam etti.

"BENİ HAYAL DÜNYANIZIN İÇİNE ÇEKMEYİN"

Erçel bu haberle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu, "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin." dedi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.