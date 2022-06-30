Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu

Sosyal medyanın en popüler fenomenleri arasında yer alan Mina Ceran, bir süredir İbiza'da tatil yapıyor.

Ceran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından İbiza'da çekilmiş bir pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın da İbiza'da tatil yaptığı öne sürüldü.

Gossippasta'nın iddiasına göre; Çiftin birlikte tatil yaptığı ve birliktelik yaşadıkları iddia edildi.

İkilinin sosyal medya hesaplarından farklı zamanlarda paylaştığı karelerdeki benzerlik dikkat çekti.

"SOSA İLE ARKADAŞIZ"

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Mine Ceran'a aşk iddiaları soruldu.

Israrlı sorular karşısında açıklama yapan Ceran, "Arkadaşız. Aramızda hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

JOSE SOSA KİMDİR?

Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu ikiz kız babasıdır.

36 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir.

Jose, 18 yıllık eşi Carolina Alurralde'dan Aralık 2021'de boşanmıştır.

MİNA CERAN KİMDİR?

Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Mine Ceran, Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül ile yaklaşık 2.5 yıl aşk yaşadı. İkili, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.