Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı.

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

RODOS'A GİTTİ

Mehmet Dinçerler, üç erkek arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz hafta Rodos'ta görüldü. Dört erkek adaya giden iş insanını oradaki Türk tatilciler tanıdı.

BAŞ BAŞA VAKİT GEÇİRDİLER

Beyaz Magazin programının haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'yla önce arkadaş ortamında vakit geçiren Dinçerler daha sonra baş başa vakit geçirdi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

"AŞK SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL"

Basına yansıyan haberlerden sonra Zehra Çilingiroğlu, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuştu. Arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyen Çilingiroğlu, aşk söylentilerinin doğru olmadını belirtti. Çilingiroğlu, gerçek dışı haberleri yargıya taşıyacağını da ifade etti.

Zehra Çilingiroğlu son olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamıştı.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER ÖZEL HAYATI

Mehmet Dinçerler, 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi. İkili, boşanmaya hazırlanıyor.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998’de İstanbul'da oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ve iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olarak dünyaya geldi. Zehra ismi ise Kaya Çilingiroğlu'nun babası Prof. Dr. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun annesinin isminden dolayı verilmiş.

Zehra’nın babası aslen Trabzon Sürmeneli ve annesi Hülya Avşar ise Ardahanlıdır.

Zehra Çillingiroğlu’nun Kaya Çilingiroğlu ikinci evliliğinden olan Feraye Tanyolaç'tan olan Hüseyin Kaya isimli üvey erkek kardeşi vardır.

1998 doğumlu olan Zehra Çillingiroğlu şu an bekar olup, Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Zehra Çilingiroğlu’nun hiç estetiği yoktur.