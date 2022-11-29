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Aşk İddiası Sonrası İlk Açıklama

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlk açıklama Tuba Büyüküstün'den geldi. İşte detaylar...

Magazin 29.11.2022, 17:08 29.11.2022, 17:11 arif hür
Aşk İddiası Sonrası İlk Açıklama

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce yine aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İkili hakkında bu kez yeni bir iddia gündeme geldi.

PARİS KAÇAMAĞI!

İkilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. 

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün aşkı Paris'te belgelendi!

Basına yansıyan aşk haberlerinin ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den geldi.

"GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUNUZ?"

Büyüküstün, "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın. Elif ve Ömer! Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖZEL HAYATI

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi. Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadı.

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