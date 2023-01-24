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Aşk-ı Memnu’nun Yeni Nihal’i Belli Oldu
Hazal Kaya Bihter adıyla sinemaya aktarılacak olan "Aşk-ı Memnu" eserinin yeni Nihal'in çok merak ettiğini açıklamıştıNihal'i canlandıracak isim belli oldu. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Kaya, aile dostu Ceyda Düvenci’nin BBO Yapım imzalı “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuş ve “Bihter” adıyla yeniden çekilecek olan “Aşk-ı Memnu” filmini ve yeni Nihal’i kimin canlandıracağını çok merak ettiğini açıklamıştı.
Filmin yeni Nihal’i için genç kuşağın en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Helin Kandemir’le imza aşamasında olunduğu öğrenildi. TAFF Pictures imzalı filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Behlül başta olmak üzere diğer roller için görüşmeler sürüyor.
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