Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım'ı Oynayacak Hande Ataizi'den Flaş İtiraf
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 'Aşk-ı Memnu’nun çekimlerinin başladığını ve canlandıracağı 'Firdevs' karakterini çok sevdiğini vurguladı. Ataizi, karakteriyle ilgili flaş itirafta bulundu. İşte detaylar...
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı’nda annesini ziyarete giderken objektiflere takıldı. Annesinin Kalamış’tan Nişantaşı'na taşındığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, "Şimdi komşu olduk. Ben de muhabbete geldim” dedi.
"EĞLENCELİ HAYAT DÖNEMİ YOK"
Ülkemizde art arda yaşanan felaketleri örnek gösteren Hande Ataizi, son dönemde dünyanın dengesinin değiştiğini söyledi. Ataizi, "Sadece deprem değil, son olarak sel felaketi. Artık yani her şey üst üste geldi. Herkesin psikolojisi ne kadar iyiyse benimki de o kadar yani. Eskisi gibi şey kalmadı eğlenceli bir hayat dönemi yok. İşimize gidiyoruz arada arkadaşlarımızla iki yemek o kadar" dedi.
Olası Marmara depremi için herkes gibi kendisinin de tedirgin olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, bu nedenle oturduğu apartmandaki daire sahipleri ile binanın sağlam olup olmadığını kontrol ettirdiklerini açıkladı. Ataizi, "Tabii insan ister istemez tedirgin oluyor. Biz de apartmanı kontrol ettirdik. neyse Allah'tan bir şey çıkmadı. Annemin oturduğu apartman dairesi de sağlam çıktı. O anlamda içim rahat ama artık evde olacağımız da garanti değil" diye konuştu.
Hande Ataizi, sinema filmi olacak 'Aşk-ı Memnu’nun çekimlerinin başladığını ve canlandıracağı 'Firdevs' karakterini çok sevdiğini vurguladı. Daha önce aynı karakteri oynayan usta oyuncu Nebahat Çehre ile performansının karşılaştırılacağının hatırlatılması üzerine ise Hande Ataizi, "Güzel gidiyor çekimler. Çok değişik karakter oldu benimki. Karakteri sevdim. Filmdeki orijinal dönemi çekmek zor, ona uygun tavır vaziyet olması lazım. Tabii herkesin kendi yorumu. Bir de yaş grupları farklı. Benim oynadığım Firdevs 45 yaşında. Değişik güzel bir karakter oldu" cevabını verdi.
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