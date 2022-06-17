Aşk dolu paylaşım

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli’nin aşkı doludizgin devam ediyor. Sıla, bugün 42 yaşına bastı.

Doğum gününü sevgilisi ile kutlayan Kaleli, Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, binlerce beğeni alan gönderisine şu notu düştü:

“Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın.”

