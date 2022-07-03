Aşk dolu bakışlar
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Selin Işık ile Cihangir Sur Balık'ta baş başa akşam yemeği yedi.
Mekan çıkışı gazetecileri gören Rıza Kocaoğlu ''Arkadaşlar yürürken değil de size poz verelim öyle çekin''dedi.
Kocaoğlu fotoğraf çektirirken gözlerini sevgilisi Işık'dan alamadı.Kocaoğlu'nun bakışları aşk doluydu.
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