Aşk dolu bakışlar

Mekan çıkışı gazetecileri gören Rıza Kocaoğlu ''Arkadaşlar yürürken değil de size poz verelim öyle çekin''dedi.

Kocaoğlu fotoğraf çektirirken gözlerini sevgilisi Işık'dan alamadı.Kocaoğlu'nun bakışları aşk doluydu.