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‘Aşk Bağları’nın Çekimleri Bitti
Başrollerini Duygu Mercan ile Anıl Altan’ın paylaştığı ‘Aşk Bağları’ filminin Ürgüp’te gerçekleşen çekimleri tamamlandı.
Yapımcılığını Statü Film’in üstlendiği senaryosunu Şeyda Delibaş’ın yazdığı yönetmenliğini Hakan Kurşun’un yaptığı film yıllar sonra karşılaşan eski sevgililerin paralel evrende evlenmesini konu alıyor.
Merakla beklenen filmin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.
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