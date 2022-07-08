Aşk Açıklamasıyla Şaşkına Çevirdi!

Muhabirlerle sohbet eden Serdar Ortaç, “Yeni çalışmalarınız var mı?” sorusuna, “Proje 2 albümü geliyor. Bu projede Murat Boz var. Boz, 'Ne Olur Gitme' adlı şarkımı okuyacak. Gülşen ise 'Mesafe' şarkımı okuyacak. Aleyna Tilki'de 'Ayrı Gitme' şarkımı seslendirecek. Güzel, dopdolu bir 'Proje 2' albümü geliyor” şeklinde yanıt verdi.

"BORÇLAR BİTTİ"

Ortaç, muhabirlerin “Sürekli borçlarınız konuşuluyor. Son durum nedir?” sorusuna “Borçlar bitti artık. O yüzden konuşacak bir şey yok.” cevabını verdi.

"50 YAŞINDAN SONRA İNSANIN AŞKI OLMAZ"

2019 yılında 5 yıllık eşi İrlandalı model Chloe Loughnan'dan boşanan Ortaç, daha sonra Seçil Gür ile aşk yaşamıştı. O ilişkisi de mutsuz sonla biten Ortaç, aşk hayatı hakkında konuştu.

Şarkıcı, “Aşk artık umurumda değil. 50 yaşından sonra insanın ya romatizması ya da egzaması olur. 50 yaşından sonra insanın aşkı olmaz.” diyerek şaşırttı.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 doğumlu sanatçı Serdar Ortaç İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa’da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi’nde bitirmiş ardından Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde Lise’yi okumuştur. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır. 1994 yılında Aşk İçin isimli albümde seslendirdiği Karabiberim isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır. Ray, Yaz Yağmuru, Gecelerin Adamı, Aşk İçin, Bana Göre Aşk, Nefes, Kara Kedi, Gıybet, Bilsem ki, Beni Unut Çakra, Mesafe, Çek Elini Kalbimden, Gıybet ve Cımbız isimli albümleri ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

2014 yılında İrlanda’lı Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Ancak evliliği 2019 yılında son bulmuştur.