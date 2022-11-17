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Aşk Açıklamasıyla Şaşırttı!

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, bu yaşına kadar henüz aşık olmadığını itiraf etti. Subaşı, çocukluktan gelen büyük travmasını da anlattı. İşte detaylar...

Magazin 17.11.2022, 13:09 17.11.2022, 13:56 arif hür
Aşk Açıklamasıyla Şaşırttı!

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, Empati' adlı programa konuk oldu.

"AŞIRI KORKUYORUM"

Güzel oyuncu gördüğü bir rüyanın hala etkisinde olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Karanlık benim için biraz farklı bir şey çağrıştırıyor. Zifiri karanlıktan aşırı korkuyorum, o an kör olacağıma inanıyorum. Hiçbir ışık görmezsem, bir daha göremeyecekmişim gibi hissediyorum. Küçükken gördüğüm rüyadan kaldı bu. O zaman elektrikli şofbenler vardı, duşta çok uzun süre kalırım, hala da öyle..

Rüyamda duşta kalıyorum, elektrikli şofben atıyor, Anneme bağırıyorum şalteri kaldır diye, Annem elektrik gitmedi ki diyor! O rüyayla uyanıp 6 ay saçımı yıkarken gözümü kapatmadım! O gün başladı korkum, hala sürüyor. "

"HENÜZ AŞK OLMADIM"

Daha önce Rıza Kocaoğlu ve Erkan Meriç gibi isimlerle aşk yaşayan Hazal Subaşı, bu yaşına kadar henüz aşık olmadığını itiraf etti.

Subaşı, "Aşka inanıyorum ama kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Aşk tanımı herkes için aynı şey değil. Hemen aşk olabileceğine de inanmıyorum. Emek verilen bir şey olması lazım, giderek aşkın oluşacağına inanıyorum. Henüz aşık olmadım.

Aşkın o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum. Aşık olmadım! Belki de yaşımla da ilgilidir. Her yerde aşk aşk diyoruz, derinliği gitti. Aşk çok dile düştü. Belki de aşk yokluktadır. Ben hemen 'aşık oldum' demiyorum yüzden..." cümleleriyle aşka olan bakışını anlattı. 

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayarak başrol oynadı.

Oyuncu şimdilerde Kasba Doktoru dizisinde Leyla karakterini oynuyor.

#Hazal Subaşı #aşk #snob magazin #Magazin
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