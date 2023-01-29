Aşıklar Kaçamadı!

Aybüke Pusat çifti, Mecidiyeköy Trump AVM’de ‘Bütün Kadınların Kafası Karıştıktır’ adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi. Furkan Andıç veçifti, Mecidiyeköy Trump AVM’de ‘Bütün Kadınların Kafası Karıştıktır’ adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.

Aşk iddialarına cevap vermeyen Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, kameralardan rahatsız olup görüntülenmek istemediler. Sorulan aşk iddialarını yanıtsız bırakan ikili, oyun çıkışı AVM'yi birlikte terk etti.