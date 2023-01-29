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Aşıklar Kaçamadı!
Bir süredir birlikte olan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat çifti, uzun bir süre sonra objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yine görüntü vermemek için uzun bir süre uğraştı. İşte haberin detayları...
Furkan Andıç ve Aybüke Pusat çifti, Mecidiyeköy Trump AVM’de ‘Bütün Kadınların Kafası Karıştıktır’ adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.
Aşk iddialarına cevap vermeyen Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, kameralardan rahatsız olup görüntülenmek istemediler. Sorulan aşk iddialarını yanıtsız bırakan ikili, oyun çıkışı AVM'yi birlikte terk etti.
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