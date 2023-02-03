Aşıklar İlk Kez Görüntülendi

Atakan Işıktutan ile bir mekanda görüntülendi. Mekandan ilk olarak ayrılan Derici, çıktı. Derici, aşk iddialarına "Bilemiyorum" yanıtını verdi. Işıktutan ise, sorular karşısında, "Böyle şeylere alışık değilim" karşılığını verdi. İrem Derici , bir süredir adının aşk dedikosuna karıştığıile bir mekanda görüntülendi. Mekandan ilk olarak ayrılan Derici, çıktı. Derici, aşk iddialarına "Bilemiyorum" yanıtını verdi. Işıktutan ise, sorular karşısında, "Böyle şeylere alışık değilim" karşılığını verdi.

Survivor 2022 kadrosuna yedeklerden dahil olduktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor macerası kısa süren Atakan Işıktutan ile Derici ilk kez görüntülenmiş oldu.

İrem Derici, konuk olduğu programda Işıktutan ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını söyledi. Şarkıcı, “Daha bir hafta olmadı. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz’ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020’de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor, daha çok yeni” ifadelerini kullanmıştı.