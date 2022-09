Artık Saklanmıyorlar! El Ele Görüntülendiler

Fox TV ekranlarında başrollerini Cemre Baysel ile Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisi, geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekranlara veda etti.

Sevilen romantik komedi dizisinde birlikte rol alan Burak Çelik ve Aslı Turanlı, gerçek hayatta aşkı birbirlerinde buldu.

EL ELE İLK POZ!

Aslı Turanlı ile Burak Çelik, önceki gün Zorlu AVM'de el ele görüntülendi.

Önümüzdeki günlerde kısa bir tatile çıkacak olan Çelik ve Turanlı'nın romantik halleri dikkat çekti.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 yılında istanbulda doğan Burak Çelik, 2013 Best Model Of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model Of The World birincisi seçildi. Oyunculuk kariyerine Karagül dizisiyle başladı ardından Hayat Sevince Güzel, Söz ve Kuruluş Osman dizileriyle kariyerine devam etti.

Son olarak “Senden Daha Güzel” dizisinde başrol oynayan Burak Çelik bu projede gösterdiği performansıyla büyük beğeni topladı.

ASLI TURANLI KİMDİR?

1993 yılında doğan Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

Son olarak 'Senden Daha Güzel' dizisinde rol aldı.