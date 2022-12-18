Artık İstanbul'da yaşamak istemiyorum
Ünlü işletmeci ve moda programlarında jüri olarak yaptığı çıkışlarıyla tanınan Sema Çelebi önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Çelebi, İstanbul'u neden terk ettiğini açıkladı.
İstanbul'un kalabalığından sıkıldığı için iki yıldır Bodrum'da yaşadığını söyleyen Sema Çelebi "Biraz emekliliğe çıkardım kendimi. İki senedir Bodrumda yaşıyorum, rahatım orada. Ekran için bir iki teklif geldi ama ben artık İstanbul'da yaşamak istemiyorum, burada yoruluyorum. İstanbul'un kalabalığı ve çok kozmopolit oluşu artık beni rahatsız ediyor. İnsan ve ırk ayrımı olsun diye söylemiyorum ama çok huzursuzluk verecek, kimin ne olduğu belli değil. Gece gündüz sokağa çıkmaktan birine bir şey söylemekten korkuyorum" diye konuştu.
EKRANLAR GÜZELLİK PAZARI OLDU
Magazin programlarında izlediği oyuncular ile ekran figürlerini beğenmediğini belirten Sema Çelebi, ekranların güzellik pazarı haline geldiği eleştirisinde bulunup şöyle konuştu:
"Arasında birkaç tanesi hariç hiçbirini beğenmiyorum. Artık ekranlar öyle bir hale geldi ki güzellik teşhiri pazarı haline geldi. Hepsi birbirine benziyor kızları birbirine karıştırıyorum. Dudaklar böyle kocaman, yanaklar falan. Bu plastik cerrahi alanına çok merak saldı herkes, merdiven atı işler de yapıyor suratlar bazen yamuluyor" Çelebi "Son dönemde beğendiğiniz dizi oyuncuları var mı?" sorusuna ise "Beğendiğim dizi oyuncusu yok. Ben eski oyuncuları beğeniyorum onlar varsa takip ediyorum dizileri" cevabını verdi.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|16
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4