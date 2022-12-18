İstanbul'un kalabalığından sıkıldığı için iki yıldır Bodrum'da yaşadığını söyleyen Sema Çelebi "Biraz emekliliğe çıkardım kendimi. İki senedir Bodrumda yaşıyorum, rahatım orada. Ekran için bir iki teklif geldi ama ben artık İstanbul'da yaşamak istemiyorum, burada yoruluyorum. İstanbul'un kalabalığı ve çok kozmopolit oluşu artık beni rahatsız ediyor. İnsan ve ırk ayrımı olsun diye söylemiyorum ama çok huzursuzluk verecek, kimin ne olduğu belli değil. Gece gündüz sokağa çıkmaktan birine bir şey söylemekten korkuyorum" diye konuştu.

EKRANLAR GÜZELLİK PAZARI OLDU

Magazin programlarında izlediği oyuncular ile ekran figürlerini beğenmediğini belirten Sema Çelebi, ekranların güzellik pazarı haline geldiği eleştirisinde bulunup şöyle konuştu:

"Arasında birkaç tanesi hariç hiçbirini beğenmiyorum. Artık ekranlar öyle bir hale geldi ki güzellik teşhiri pazarı haline geldi. Hepsi birbirine benziyor kızları birbirine karıştırıyorum. Dudaklar böyle kocaman, yanaklar falan. Bu plastik cerrahi alanına çok merak saldı herkes, merdiven atı işler de yapıyor suratlar bazen yamuluyor" Çelebi "Son dönemde beğendiğiniz dizi oyuncuları var mı?" sorusuna ise "Beğendiğim dizi oyuncusu yok. Ben eski oyuncuları beğeniyorum onlar varsa takip ediyorum dizileri" cevabını verdi.