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Armağan Çağlayan Sessizliğini Bozdu

Geçimini sağlamak için Manisa'da evlere temizliğe giden trans Ali İhsan Çolak, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın kendisini kandırdığını öne sürmüştü. Çağlayan'dan iddiaya cevap geldi. İşte detaylar...

Magazin 26.10.2022, 16:07 26.10.2022, 16:54 arif hür
Armağan Çağlayan Sessizliğini Bozdu

Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katılan ünlü fenomen 'İhsan Hala', Armağan Çağlayan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Gerçek adı Ali İhsan Çolak olan İhsan Hala, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olmuştu.

EV KİRASINI ÖDEME SÖZÜ VERDİ

Programa davet edildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Çolak, maddi yönden zor günler geçirdiğini ve Armağan Çağlayan tarafından programa gelmesinin karşılığında, evinin kirasını ve yol masraflarının karşılanacağının sözünün verildiğini açıkladı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!"

'İhsan Hala', programdan sonra hiç bir şekilde yardımcı olunmadığını söylerken, 'Programa gelmek için 3000 lira masraf yaptım. Beni kandırdılar. Armağan Çağlayan’a hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Konu hakkında suskunluğunu bozan Armağan Çağlayan, olayın iç yüzünü anlattı.

İŞTE ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN AÇIKLAMASI:

"Bir yıllık kirasını ödemek için banka hesap numarası istedik. Bankaya yollamayın dedi. O zaman PTT ile yollayalım dedik. PTT olmaz dedi. Ben size bir arkadaşımın hesabını vereyim oraya yollayın dedi. Açıkçası tanımadığım bir kişinin hesabına para yatırmak doğru gelmedi.

Ne bileyim o hesap sahibi kim? Ne iş yapar? Hesap numaranı yolla parayı yollayalım dedik, hesap numarası gelmedi. Ayrıca biz programa bir vaad karşılığı da çağırmadık kendisini. Programda anlattıklarından sonra, ben dedim kitabı ödeyeyim diye. Ama asla ne banka hesap numarası verdi ne de PTT havalesi kabul etti.

"PARASI ÖDENDİ"

Ayrıca da kendisini VIP minibüs ile çekime köyünden getirttikleri VIP minibüsün parası da prodüksiyon tarafından ödendi.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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