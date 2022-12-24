Armağan Çağlayan Sağlık Durumunu Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyuran sunucu Armağan Çağlayan, önceki gün doktor kontrolü çıkışı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Ameliyat olduğunu ve alınan parçanın yurt dışına gönderildiğini söyleyen Çağlayan, sağlık sürecini şöyle anlattı: "Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti akıllı ilaca uygun mu değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için 'Kemoterapiye gerek yok' dediler. Büyük hücreliymiş o da yavaş yayılan bir türmüş."



Sanat camiasından ve sosyal medyadan tanımadığı pek çok kişiden aldığı desteğin şaşırtıcı olduğunu ve moralinin iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Çağlayan, Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğini ve iş temposunu hafifleteceğini açıklayıp, "Büyük ihtimalle azaltacağım işleri. Ayvalık'ta yaşıyorum ben. Sahne işlerime devam edeceğim Youtube'u bir süre askıya alacağım çünkü çok yoruldum. Bir süre sakin hayat istiyorum" diye konuştu.