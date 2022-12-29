Armağan Çağlayan İki Ünlü İsme Kırıldığını Söyledi 

Akciğer kanserine yakalanan ve geçtiğmiz günlerde İzmir'de 4.5 saatlik bir operasyon geçiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Twitter'dan iki ünlü isme sitem etti.

Twitter'dan açıklama yapan yapımcı, "Şimdi saçma sağan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil" dedi.



"Sitem etmeye hakkım yok zaten" diyen Çağlayan, "Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım…. Sonsuza dek" ifadelerini kullandı.

Yapımcı son olarak, "En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan "kırılıyor" dedi.