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Armağan Çağlayan Hakkında Şaşırtan İddia!
Geçimini sağlamak için Manisa'da evlere temizliğe giden, fenomen 'İhsan Hala' olarak da bilinen trans Ali İhsan Çolak, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan hakkında çarpıcı bir iddia da bulundu. İşte detaylar...
Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katılan ünlü fenomen 'İhsan Hala', Armağan Çağlayan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Gerçek adı Ali İhsan Çolak olan İhsan Hala, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olmuştu.
EV KİRASINI ÖDEME SÖZÜ VERDİ
Programa davet edildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Çolak, maddi yönden zor günler geçirdiğini ve Armağan Çağlayan tarafından programa gelmesinin karşılığında, evinin kirasını ve yol masraflarının karşılanacağının sözünün verildiğini açıkladı.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!"
'İhsan Hala', programdan sonra hiç bir şekilde yardımcı olunmadığını söylerken, 'Programa gelmek için 3000 lira masraf yaptım. Beni kandırdılar. Armağan Çağlayan’a hakkımı helal etmiyorum." dedi.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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