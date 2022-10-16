Arkadaşlarıyla hasret giderdi

Uzun bir süre Pürtelaş Ocakbaşı adlı mekanda arkadaşları ile oturup sohbet muhabbet eden başarılı oyuncu Şevket Çoruh daha sonra mekandan ayrıldı.

Fotoğrafları çekilen Çoruh ''Arkadaşlar dışarı çıkmaya pek vaktim olmuyor. Özel bir dijital kanalda projede yer alıyorum, arkadaşlarımı özledim onun dışında her şey yolunda çalışmaya devam'' diyerek yoluna devam etti.



