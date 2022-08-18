Arka Sıradakiler'in Yıldızı Evlendiğini Açıkladı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sevda Dalgıç, geçtiğimiz ay yapılan nikahla Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile dünyaevine girmişti. Oyuncu, 27 Ağustos'ta Boğaz'da yapılacak düğünü için hazırlıklara başladı.

"GELİNLİĞİMİ SIRTLADIM"

Dalgıç, gelinliğini önceki gün teslim aldı. Sevimli köpeği Bambam ile City's Nişantaşı'nda sırtladığı gelinliğiyle görüntülenen oyuncu, muhabirlerin “Gelinlik mi?” sorusu karşısında utangaç bir tavırla gülümseyerek "Evet, gelinliğimi sırtladım" dedi.

"ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYECEĞİM"

Ünlü oyuncu, "Düğünümde üç farklı gelinlik giyeceğim. Bu sırtladığım asıl gelinliğim. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Düğünü geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kalmıştı." diye konuştu.

SEVDA DALGIÇ KİMDİR?

Sevda Dalgıç, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 23 Şubat 1984 tarihinde doğan Sevda Dalgıç 38 yaşındadır.

Dalgıç, Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile evlidir.

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