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Arka Sıradakiler'in Yıldızı Evlendiğini Açıkladı

2007-2012 yılları arasında ekrana gelen 'Arka Sıradakiler' dizisinde hayat verdiği Özge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sevda Dalgıç, geçtiğimiz ay evlendi. İşte Dalgıç'ın eşi...

Magazin 18.08.2022, 11:33 18.08.2022, 15:15 arif hür
Arka Sıradakiler'in Yıldızı Evlendiğini Açıkladı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sevda Dalgıç, geçtiğimiz ay yapılan nikahla Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile dünyaevine girmişti. Oyuncu, 27 Ağustos'ta Boğaz'da yapılacak düğünü için hazırlıklara başladı. 

"GELİNLİĞİMİ SIRTLADIM"

Dalgıç, gelinliğini önceki gün teslim aldı. Sevimli köpeği Bambam ile City's Nişantaşı'nda sırtladığı gelinliğiyle görüntülenen oyuncu, muhabirlerin “Gelinlik mi?” sorusu karşısında utangaç bir tavırla gülümseyerek "Evet, gelinliğimi sırtladım" dedi.

"ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYECEĞİM"

Ünlü oyuncu, "Düğünümde üç farklı gelinlik giyeceğim. Bu sırtladığım asıl gelinliğim. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Düğünü geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kalmıştı." diye konuştu.

SEVDA DALGIÇ KİMDİR?

Sevda Dalgıç, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 23 Şubat 1984 tarihinde doğan Sevda Dalgıç 38 yaşındadır.

Dalgıç, Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile evlidir.

SEVDA DALGIÇ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Arka Sıradakiler

Ekip 1: Nizama Adanmış Ruhlar

Tufa: Buluşma 

Avlu 

Öğretmen Kemal

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#Arka Sıradakiler #Sevda Dalgıç #Dilge Emir Güvenç #snob magazin #Magazin
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