Arda Tekin'den aşka son 'Nokta'

Şarkısının klip çekimlerini Bursa'da tamamlayan sanatçı, "Bana göre müzik bir enerji. Küçük yaşlarda söz ve müzik yapmaya başladım. Benim duygularımdan ortaya çıkan, bana ait olan şarkıların da duygu selinden çıkıp hayata karışması lazım dedim. Müzik kendimi bildim bileli hep var olan, beni güzel hissettiren, hayatıma farklı bir bakış açısı katan en güzel şeylerin başında. Duygularımızın yoğun olduğu noktada ifadeyi güçlendirmek için kullanılan benim dizelerime de notalarla karşılık bulmuş ve enerjisini bu duygu yoğunluğundan alan 'Nokta' eserim böyle ortaya çıktı. Müzik benim için hep var olacak. Sözü ve müziği kendime ait olan şarkılarımla müzik yolculuğuma devam edeceğim" dedi.

Kısa sürede büyük başarı elde eden 'Nokta' Five Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

