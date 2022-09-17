Arda Tekin'den aşka son 'Nokta'
Fantazi müziğinin güçlü sesi Arda Tekin, müzik yolculuğuna ilk adımını attı. Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Nokta‘ eserini müzik severlerle buluşturan Arda Tekin, şarkısında biten bir aşk hikayesini anlatıyor.
Şarkısının klip çekimlerini Bursa'da tamamlayan sanatçı, "Bana göre müzik bir enerji. Küçük yaşlarda söz ve müzik yapmaya başladım. Benim duygularımdan ortaya çıkan, bana ait olan şarkıların da duygu selinden çıkıp hayata karışması lazım dedim. Müzik kendimi bildim bileli hep var olan, beni güzel hissettiren, hayatıma farklı bir bakış açısı katan en güzel şeylerin başında. Duygularımızın yoğun olduğu noktada ifadeyi güçlendirmek için kullanılan benim dizelerime de notalarla karşılık bulmuş ve enerjisini bu duygu yoğunluğundan alan 'Nokta' eserim böyle ortaya çıktı. Müzik benim için hep var olacak. Sözü ve müziği kendime ait olan şarkılarımla müzik yolculuğuma devam edeceğim" dedi.
Kısa sürede büyük başarı elde eden 'Nokta' Five Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|16
|2. Konyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|5
|13
|4. Beşiktaş
|6
|13
|5. Adana Demirspor
|6
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Giresunspor
|6
|7
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Bandırmaspor
|5
|10
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|5
|9
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Adanaspor
|6
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|10. Tuzlaspor
|5
|7
|11. Rizespor
|5
|6
|12. Samsunspor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|17
|2. Tottenham
|7
|15
|3. Arsenal
|6
|15
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|6
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Mallorca
|6
|8
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Valencia
|5
|6
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1