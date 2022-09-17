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Arda Tekin'den aşka son 'Nokta'

Fantazi müziğinin güçlü sesi  Arda Tekin, müzik yolculuğuna ilk adımını attı. Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Nokta‘ eserini müzik severlerle buluşturan Arda Tekin, şarkısında biten bir aşk hikayesini anlatıyor. 

Magazin 17.09.2022, 19:17 Emrah
Arda Tekin'den aşka son 'Nokta'

Şarkısının klip çekimlerini Bursa'da tamamlayan sanatçı, "Bana göre müzik  bir enerji. Küçük yaşlarda  söz ve müzik yapmaya başladım. Benim duygularımdan ortaya çıkan, bana ait olan şarkıların da duygu selinden çıkıp hayata karışması lazım dedim. Müzik kendimi bildim bileli hep var olan, beni güzel hissettiren, hayatıma farklı bir bakış açısı katan en güzel şeylerin başında. Duygularımızın yoğun olduğu noktada ifadeyi güçlendirmek için kullanılan benim dizelerime de notalarla karşılık bulmuş ve enerjisini bu duygu yoğunluğundan alan 'Nokta' eserim böyle ortaya  çıktı. Müzik benim için  hep var olacak. Sözü ve müziği kendime ait olan şarkılarımla müzik yolculuğuma devam edeceğim" dedi.

Kısa sürede büyük başarı elde eden 'Nokta' Five Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. 
 

#Arda Tekin #Magazin #Snobmagazin
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