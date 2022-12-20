Arda Tekin bomba gibi geliyor

Fantezi müziğin güçlü sesi Arda Tekin, ‘Sana da Kalmaz’ şarkısıyla müzik dünyasına bomba gibi dönüyor.

Geçtiğimiz yıl sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Nokta’ şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Arda Tekin, yeni şarkısı ‘Sana da Kalmaz’ ile hız kesmeden müzik yolculuğuna devam edecek.

Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan Arda Tekin, yeni klibi için Etiler'de kamera karşısına geçti.

Sanatçı, "Enerjisini çok inandığım ve hissederek okuduğum bir eser ile bomba gibi geliyoruz. Uzun ve titiz bir çalışma ile muhteşem bir esere, muhteşem bir ekip ile tamamlamanın mutluluğu içindeyim. Müzik bir enerji. Müzik kendimi bildim bileli hep var olan, beni güzel hissettiren, hayatıma farklı bir bakış açısı katan en güzel şeylerin başında. Sözü ve müziği kendime ait olan şarkılarımla müzik yolculuğuma devam edeceğim” dedi.

Başarılı şarkıcı ‘Sana da Kalmaz’ ile 2023’e damga vurmaya hazırlanıyor.